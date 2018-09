Tintoretto e Verrocchio a Washington

WASHINGTON, 13 SET - Italia superstar alla National Gallery of art (Nga) di Washington, con cinque delle prossime 11 mostre in calendario: ben tre dedicate a Tintoretto, per il 500/o anniversario della nascita, una su Andrea del Verrocchio ed un'altra sull'incisione a chiaroscuro nel Rinascimento italiano. "Sono convinto che sarà un anno superbo per l'arte italiana in una delle più prestigiose istituzioni culturali italiane negli Usa e nel mondo", ha osservato l'ambasciatore italiano Armando Varricchio presentando le esibizioni alla Nga. L'esposizione più attesa è 'Tintoretto: artista del Rinascimento veneziano', in corso a Palazzo Ducale e in programma dal 10 marzo al 7 luglio 2019 alla Nga, unica altra tappa dopo la città lagunare. Sarà la prima retrospettiva di Tintoretto nel nord America, con 50 quadri, 20 dei quali da Venezia e parecchi mai visti prima in Usa. In calendario anche 'Drawing in Tintoretto's Venice' (10 marzo-26 maggio 2019), con focus sul lavoro dell'artista come disegnatore