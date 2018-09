Festival Arena supera 24 mln incasso

VERONA, 13 SET - La 96/a edizione del Festival lirico all'Arena di Verona ha registrato un incremento di pubblico e di incassi nelle 47 serate, con un cartellone di 5 titoli d'opera e 2 appuntamenti speciali (contro le 48 del 2017, con 5 titoli d'opera e 3 appuntamenti speciali). L'incasso medio è stato di 510.710 euro a serata (rispetto ai 471.460 nel 2017) pari al +8,32%, per un totale di 24.003.357,50 (22.630.112 nel festival dello scorso anno), con un aumento delle vendite pari al 6,07% rispetto al 2017. La media del pubblico in ciascuna serata è stata di 8.361 spettatori (contro i 7.934 spettatori del 2017), registrando un +5,39%, per un totale di 392.990 presenze (380.822 nel 2017), pari a un incremento del 3,20% rispetto al 2017. "Il Festival 2018 è stato un successo per la qualità degli spettacoli proposti, per presenze e incassi", ha dichiarato il sindaco di Verona, Federico Sboarina, presidente della Fondazione Arena.