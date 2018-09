J-Ax, nuovo singolo "Tutto sua madre"

ROMA, 13 SET - Esce il 14 settembre il nuovo singolo di J-Ax "Tutto tua madre". "Ho voluto scrivere un pezzo per le persone che vivono il dramma di voler creare una nuova vita, senza riuscirci, situazione in cui mi sono trovato anch'io - racconta il rapper che è pronto a festeggiare 25 anni di carriera con 5 concerti al Fabrique di Milano il 15, 16, 17, 21 e 22 ottobre -. In Italia siamo in tantissimi, ma per qualcuno siamo troppi. Dovremmo essere zero. Infatti leggiamo più spesso di iniziative che questo governo vorrebbe prendere contro la fecondazione assistita e tante altre procedure che aiutano decine di migliaia di coppie italiane a creare una famiglia insieme. Trovo assurdo che un governo fatto, almeno per la parte più gialla, di persone che ho sempre rispettato e ammirato per la scelta di portare avanti principi di libertà e giustizia, possa rendersi partecipe di una ingiustizia simile", attacca l'artista.