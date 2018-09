Salone Libro, si cerca sostituto di Bray

TORINO, 13 SET - Un bando per trovare il nuovo presidente del Salone del Libro. Il giorno dopo l'annuncio delle dimissioni di Massimo Bray dal vertice della buchmesse, Regione Piemonte e Città di Torino accelerano per trovare il sostituto. "Non sarà facile trovare una figura altrettanto importante - osserva il direttore editoriale Nicola Lagioia - ma sono ottimista e sono certo che le cose verranno messe a posto. Il bando resterà aperto due settimane.