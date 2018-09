A Danza con me di Bolle Rose D'or Rai

ROMA, 14 SET - "Danza con me" di Roberto Bolle ha vinto il Rose d'Or Award, premio dedicato ai programmi tv e radio dell'EBU (European Broadcasting Union ) la cui partecipazione è stata curata dalla Direzione Comunicazione Rai. Nella cerimonia che si è svolta a Berlino il grande spettacolo di danza "dell'étoile dei due mondi", proposto in prima serata da Rai1 il 1 gennaio 2018, è stato premiato come miglior programma nella categoria "intrattenimento". E' la seconda volta in due anni che un prodotto Rai vince la categoria: nel 2017 ad aggiudicarsi il Rose d'Or era stato lo show di Rai2 Stasera Casa Mika. "Sono davvero molto felice: portare la danza in prima serata sulla rete ammiraglia degli italiani sembrava una sfida impossibile, invece 'Danza con me', oltre ad entusiasmare pubblico e critica in Italia, si è fatta notare anche a livello europeo" ha commentato Bolle. "Un grande successo per tutti coloro che hanno creduto in questo progetto e hanno lavorato per realizzarlo e un grande successo per la danza in generale".