Classicismo e futurismo,Sironi in mostra

PORDENONE, 14 SET - "Mario Sironi. Dal Futurismo al Classicismo 1913-1924" è il titolo della rassegna presentata oggi nella Galleria Harry Bertoia di Pordenone. In esposizione una fase cruciale dell'evoluzione stilistica del pittore, illustratore, grafico, scultore, architetto e scenografo, attraverso duecento opere; la sua complessa traiettoria artistica è in questa rassegna l'occasione per una rilettura anche ricca di novità e basata su nuovi dati documentari e interpretativi. "La mostra di Sironi valorizza Pordenone - ha detto il sindaco Alessandro Ciriani - irrobustisce la sua già amplissima offerta culturale, contribuisce a rafforzare la sua capacità turistica. Sironi a Pordenone è anche il segno di una città capace di proiettarsi all'esterno, a livello nazionale, affrancandosi da quella 'sindrome da Cenerentola' che talvolta colpisce i centri più piccoli". L'allestimento (visitabile dal 16 settembre al 9 dicembre) è inserito tra i progetti dell'Anno europeo del Patrimonio culturale 2018.