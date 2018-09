Torna Frammenti, 19/o show della moda

ROMA, 14 SET - Il 19 settembre torna Frammenti, il 19/o fashion show della moda che si svolge sulla scalinata dello storico porto di Civitavecchia, Porta Livorno. Lo spettacolo di che fin dalla prima edizione ha destinato l'intero incasso delle libere donazioni alla As.S.pro. vedrà come sempre l'avvicendarsi sulla scalinata settecentesca delle sfilate di alcune maison della moda e di momenti di spettacolo. In pedana saliranno le creazioni Franco Ciambella con il suo stile da red carpet e da sposa. La sua nuova collezione s'ispira a Giulia Farnese, giovane donna che rivive attraverso capi sontuosi e leggeri, una rilettura onirica della moda del 1500 in una palette cromatica colori che va dal bianco della seta ai lilla e rosa cangianti, fino ai toni metallici dell'argento e dell'oro. Sfila anche la maison Luigi Borbone, Kore e Orlando, dove il couturier romano (esperienze fiorentine da Gucci e Pucci) presenta la sua "Contemporary couture" che affronta il tema delle molteplici anime femminili.