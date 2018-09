Le stampe di Morris & Co in capsule H&M

ROMA, 14 SET - H&M lancia una collaborazione con Morris & Co, storico marchio di carte da parati britannico, nato nel 1861 con William Morris, uno dei più influenti designer del movimento Arts & Crafts, portando le sue iconiche stampe floreali nel guardaroba autunnale. La capsule include alcune stampe d'archivio con disegni romantici personalizzati, tra le quali alcune tra le più iconiche recuperate dal suo vasto archivio, che si vedono spesso su carta da parati e tessuti per interni. Come Love is Enough, tributo alle sue numerose abilità come scrittore, poeta e tipografo, Lily Leaf e Marigold che sono stampe all-over, mentre i fiori di Pimpernel hanno origine da carta da parati della sala da pranzo di Morris a Kelmscott House. Woodford Plaid è una versione contemporanea di un tartan, The Brook è una stampa creata nel 2015 ispirata agli arazzi medievali, Snakeshead, originariamente stampata su cotone, che era uno dei chintz preferiti da Morris. La capsule comprende cappotti, giacche, pantaloni, abiti e camicie romantiche.