3.5 milioni copie per 'Regno' di Stilton

ROMA, 14 SET - La serie dei Viaggi nei Regni della fantasia ha raggiunto le 3.5 milioni di copie in Italia: è record per Geronimo Stilton. L'Undicesimo Viaggio esce il 18 settembre (Edizioni Piemme) e il super topo è in compagnia di cinque principesse, le figlie del re e della regina di Fiordiloto, che sono state rapite dalla perfida strega Petrascura, Regina di Roccatetra, che vuole trasformare in pietra tutto il Regno della Fantasia. Secondo l'antica Leggenda di Dragonia, per poterle liberare Geronimo dovrà trovare cinque draghi dalle qualità pure: il più coraggioso, il più sincero, il più saggio, il più creativo e il più spiritoso dell'Isola di Dragonia. Insieme potranno sfidare Petrascura. In questa missione Stilton e la Compagnia di Dragonia affronteranno mille pericoli, sfuggendo alle insidie degli Sbafonzi, puzzolenti draghi che sbafano, attraversando la Terra della Pioggia Battente, sorvolando i Picchi Grandinati e superando i Vulcani Mai Spenti.