Ruggeri incontra P40, insieme su palco

LECCE, 14 SET - La bella storia continua: Enrico Ruggeri rincontra P40 e gli fa di nuovo aprire il concerto, nel Salento, dopo il simpatico aneddoto del 2016 quando il musicista sentì suonare P40 in un'osteria e lo volle subito sul palco con sé. La storia vede protagonisti Enrico Ruggeri e l'eclettico artista salentino Pasquale G. Quaranta (in arte P40). Nell'estate 2016 Ruggeri, prima del suo concerto a Presicce (Lecce), andò a cena in un ristorante salentino dove suonava fra i tavoli un simpatico ed estroverso cantastorie che, con chitarra in mano, intonava brani e racconti, un po' in italiano e un po' nel dialetto locale. Uno spettacolo molto divertente e interattivo con il pubblico. Il cantante milanese rimase colpito nell'ascoltare P40 e gli chiese di aprire il suo concerto la sera stessa. A due anni di distanza, Enrico Ruggeri è tornato pochi giorni fa nel Salento per tenere un concerto insieme alla sua storica e mitica band "Decibel" nella piazza di Magliano e ha voluto rivedere il suo "amico"