Festa grande per i 40 anni della Lardini

ROMA, 14 SET - Festa grande il 15 settembre allo sferisterio di Macerata per i 40 anni dell'azienda Lardini, marchio della moda apprezzatissimo nel mondo dello spettacolo e dello sport. A celebrare la ricorrenza con i fratelli Lardini, titolari del brand, ci saranno oltre duemila persone, tra dipendenti e fornitori: in arrivo, per partecipare allo show nell'arena storica marchigiana, collaboratori dell'azienda anche dalla Corea e dal Giappone.