Hit parade, Ernia scalza Eminem al top

ROMA, 14 SET - Rivoluzione in cima alla hit parade rispetto alla scorsa settimana. Il nuovo disco d'inediti di Ernia "68" esordisce in testa alla classifica Fimi/Gfk degli album più venduti. L'album del rapper, contenente 12 tracce inedite, è un mix di elementi diversi in cui si intrecciano sonorità rap, black, funk, trap, melodie vocali e metriche precise e dirette. Al secondo posto un'altra new entry: l'ultimo album di Lenny Kravitz Raise Vibration. Sale dalla 46/a alla terza posizione Prisoner 709 di Caparezza. Novità anche in quarta e quinta posizione con Senza Filtri di Alessio Bernabei e Egypt Station di Paul McCartney. Scende dalla prima alla sesta posizione Eminem, mentre Alvaro Soler entra in decima posizione. Tra i singoli, in testa Guè Pequeno e Capo Plaza con Trap Phone che scalzano il tormentone Amore e Capoeira. Tutta nuova la classifica dei vinili, con al primo posto Aise Vibration di Lenny Kravitz.