Eredità delle Donne 100 eventi a Firenze

FIRENZE, 14 SET - Tre serate teatrali originali, ideate e condotte da Serena Dandini, per esaltare capacità, biografie e professionalità di tutte le sfumature del talento femminile. Sarà questo la prima edizione del festival 'L'Eredità delle Donne' sarà a Firenze, dal 21 al 23 settembre, che vedrà la partecipazione straordinaria di Ségolène Royal per siglare un gemellaggio ideale con Parigi e che si svolgerà nel segno dell'Elettrice Palatina, Anna Maria Luisa de' Medici, e in quello di un messaggio augurale da parte di Ruth Bader Ginsburg, giudice della Corte Suprema degli Stati Uniti nominata come seconda donna dal presidente Clinton. In tutto sono in programma quasi 100 appuntamenti, con 26 luoghi da visitare, 140 ospiti nazionali e internazionali. Tra questi, Franca Valeri, Lina Wertmüller e Natalia Aspesi, e il Premio Pulitzer Jhumpa Lahiri. Venerdì 21 settembre al Teatro della Pergola l'apertura con Ségolène Royal, in dialogo con Serena Dandini. La manifestazione è stata presentata in Palazzo Vecchio.