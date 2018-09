Palazzo Medici Riccardi amplia spazi

FIRENZE, 15 SET - Palazzo Medici Riccardi a Firenze rinnova i suoi spazi museali: a partire da oggi si è dotato di una nuova biglietteria, moderna ed accogliente, un nuovo bookshop e servizi aggiuntivi per i visitatori. In occasione dell'inaugurazione, oggi, è previsto accesso gratuito e visite guidate per tutti i residenti della Città metropolitana; a partire da ottobre, inoltre, saranno attive la nuove sale dedicate alla mediazione culturale, laboratori e attività per bambini, famiglie e adulti. Questi cambiamenti fanno parte del progetto di valorizzazione presentato nel 2016 dall'associazione Muse e adottato dalla Metrocittà. "Negli ultimi tre anni - ha detto il sindaco della Città metropolitana Dario Nardella - abbiamo aumentato notevolmente il numero dei visitatori, fino a toccare il record di 140mila nel 2017. Speriamo quest'anno, grazie ai nuovi servizi, di poter fare ancora di più".