Bieber verso le nozze con Hailey Baldwin

ROMA, 15 SET - La pop star Justin Bieber e la modella Hailey Baldwin, figlia dell'attore Stephen Baldwin e nipote del celebre Alec, secondo il portale Tmz, potrebbero sposarsi la prossima settimana, molto probabilmente in Canada. La deduzione dei cronisti dopo l'avvistamento di Justin e Hailey all'interno del Tribunale di New York lo scorso giovedì. Qui la coppia avrebbe fatto domanda di nozze al Marriage Bureau. Subito dopo i due sono stati portati agli uffici esecutivi per i vip. Justin è stato visto piangere e dire ad Hailey: "Non vedo l'ora di sposarti, piccola". Secondo Tmz le nozze potrebbero essere celebrate in Canada, paese natale di Justin che aspira ad avere anche la cittadinanza americana. La coppia aveva pianificato di sposarsi l'anno prossimo, ma qualcosa ha fatto cambiare loro idea. Per quanto riguarda il matrimonio in Canada, viene ricordato che Justin ha appena acquistato una tenuta da 101 acri in Ontario, dov'è nato e da dove è migrato negli Usa a 13 anni: valore 5 milioni.