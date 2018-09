Orchestra Rai chiude 12/a edizione MiTo

TORINO, 15 SET - Tocca all'Orchestra Nazionale della Rai chiudere, quest'anno, la 12/a edizione di MiTo con un doppio appuntamento: il 18 settembre all'Auditorium Rai Toscanini di Torino, in diretta su Radio3 Rai, e il 19 settembre al Teatro Dal Verme di Milano. Dirige Stanislav Kochanovsky. Al centro dei due concerti, dal titolo Altre danze, la prima esecuzione italiana di Azul, folgorante concerto per violoncello e orchestra dell'argentino di origine ebraica Osvaldo Golijov. Una sorta di viaggio cosmico nelle profondità dello spazio e dell'uomo, che passa dal tango alle sonorità klezmer appoggiandosi sulla struttura di una Ciaccona di Couperin. A interpretarlo c'è il grande violoncellista torinese Enrico Dindo, vincitore del Premio Rostropovic di Parigi 1997, ospite di orchestre internazionali e grandi festival al fianco di direttori come Riccardo Chailly, Myung-Whun Chung, Valery Gergiev e Riccardo Muti. Segue la Sinfonia n. 4 di Brahms, ultima composizione per orchestra del musicista tedesco.