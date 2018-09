Lisa Ginzburg, la cultura salverà Italia

NUORO, 15 SET - Dodici capitoli in cui si scandiscono le tappe di un percorso alla riscoperta di sé e dove l'autrice si rispecchia in Mary Shelley, la scrittrice inglese che 200 anni fa ha inventato Frankenstein. "Pura Invenzione" il nuovo libro di Lisa Ginzburg - nipote della scrittrice Natalia - parla del viaggio dell'autrice nelle pieghe della vita che ha un punto di approdo: le origini, il proprio sé. Il libro, edito da Marsilio, sarà presentato domani in anteprima nazionale a Orani (Nuoro) dove Lisa Ginzburg è ospite della rassegna letteraria "Quando tutte le donne del mondo", ideata e curata dalla critica letteraria Bastiana Madau. Il viaggio, una parola ricorrente per la scrittrice che da tanti anni vive a Parigi. "Per me è solo una distanza fisica - dice all'ANSA - Seguo tutti i giorni le sorti del mio Paese dove vedo un momento di smarrimento politico, che ahimè viene amplificato stando lontana. Credo che la cultura in Italia ci salvi, ci sono scrittori che stanno facendo un ottimo lavoro tutti i giorni.