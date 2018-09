"10", nuovo album di Alessandra Amoroso

ROMA, 15 SET - Uscirà il 5 ottobre prossimo, "10", il nuovo album d'inediti di Alessandra Amoroso, artista multiplatino con oltre 1 milione di copie vendute. Il titolo dell'album (Sony Music) ricorda i suoi dieci anni di carriera, dall'inizio a oggi: un viaggio sempre condiviso con il suo pubblico, un percorso artistico che l'ha consacrata come una delle più amate artiste della nuova generazione. Dopo l'uscita in agosto del primo singolo intitolato La stessa, arriva il preorder su iTunes e il presave su Spotify dell'album. Tutti coloro che pre- salvano il disco su Spotify potranno vedere un contenuto video esclusivo di Alessandra. "10" - prodotto da Stefano Settepani - nella scrittura dei brani vede la partecipazione degli autori che da anni collaborano con Alessandra Amoroso e anche di nuovi. In questo album, l'artista è anche cantautrice, infatti uno dei quattordici pezzi porta la sua firma.