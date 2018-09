Lorenzo Baglioni da Sanremo e Isola eroi

ROMA, 15 SET - E' stato un anno molto impegnativo "ma bello" quello di Lorenzo Baglioni. A cominciare dall'exploit a Sanremo fra le nuove proposte con una canzone divertente e istruttiva su modi, tempi e coniugazioni verbali, 'Il congiuntivo', assaggio del suo album (diventato anche spettacolo teatrale) uscito in primavera, Bella, Prof!. Un disco costruito sul concept dei brani didattici già sperimentati nei suoi cliccati video su you tube. Da lì, un programma andato in onda su Sky Uno dallo stesso titolo, Bella, prof!, pillole di edutainment, dalla biologia al latino, a tempo di pop e comicità. E ora arriva il debutto come conduttore su Boing, con L'isola degli eroi, game show per bambini in onda dal 17 settembre ogni lunedì alle 19.50. Attore e cantautore, classe 1986, nato a Grosseto, Baglioni è stato anche per due anni professore di matematica al liceo. La scuola fa qualche errore? "Forse il non utilizzare una didattica più dinamica, adatta ai giovani di oggi. Mi sembra assurdo che non si insegni ad usare il web".