Un inedito di Califano per Patty Pravo

ROMA, 15 SET - "Un regalo inaspettato quello che mi è arrivato quest'estate: essere scelta da Franco Califano nel suo testamento artistico mi ha emozionato": Patty Pravo racconta a Vincenzo Mollica al Tg1 che è pronta ad incidere un inedito postumo del Maestro, che avrebbe compiuto ieri 80 anni, intitolato "Io so amare così". Più che di una canzone completa si tratta di versi riportati alla luce e musicati da Frank Del Giudice (bassista, compositore e coautore di Califano, insieme scrissero anche il pezzo manifesto della sua carriera 'Tutto il resto è noia') che con il cantautore, scomparso 5 anni fa, ha condiviso centinaia di palcoscenici e di chilometri per circa 30 anni. "In uno dei tanti viaggi notturni insieme in auto - racconta Del Giudice - Franco era al volante ad io accanto a lui. Gli piaceva guidare con me vicino perché diceva ero un buon navigatore. Immaginando Io so amare così, mi disse di prendere appunti sul testo e di ricordarmi che quel pezzo sarebbe stato per Nicoletta (Patty Pravo)".