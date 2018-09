Demoni e angeli avvolte dalle piume

ROMA, 16 SET - Negli ultimi tempi molti stilisti e aziende della moda si sono schierate a favore della protezione degli animali da pelliccia e contro le imbottiture di piume d'oca nei giacconi, ma al contrario sugli ultimi red carpet si è avuta conferma che la haute couture ama utilizzare le piume per le sue creazioni più stravaganti. Creature angeliche o demoniache si aggirano sulle passerelle dei festival e sui red carpet dei vernissage guadagnandosi con un battito d'ali o una coda di uccello del Paradiso gli scatti dei fotografi e le cover dei magazine di tutto il mondo. Nella street couture di Valentino è un tripudio di lussuose piume e ali d'angelo che diventano decoro sui trench e negli accessori. Ma è eclatante l'abito disegnato da Pierpaolo Piccioli per Lady Gaga che ha furoreggiato al Festival del cinema di Venezia con un voluminoso vestito rosa ricamato con piume dello stesso colore. Simboliche del trend le ali d'angelo sfoggiate da Katy Perry, in abito Versace al gala al Met di NY per la mostra Heavenly Bodies.