L'armadillo da graphic novel Zerocalcare

ROMA, 16 SET - Presentato alla Mostra del Cinema di Venezia, nella sezione Orizzonti, La profezia dell'armadillo di Emanuele Scaringi, è l'adattamento in sala con Fandango della graphic novel autobiografica cult di uno dei fumettisti italiani più importanti e seguiti degli ultimi anni, Zerocalcare, all'anagrafe Michele Rech, che ha anche cofirmato la sceneggiatura. Nell'ottimo cast della pellicola, Simone Liberati, Valerio Aprea, Pietro Castellitto, Laura Morante, Claudia Pandolfi, Diana del Bufalo, Sofia Staderini e Adriano Panatta in un cameo. "Michele (Zerocalcare, ndr) - sottolinea Scaringi - ha collaborato a molti aspetti, oltre a firmare la sceneggiatura (con Oscar Glioti, Valerio Mastandrea, Johnny Palomba), anche i poster nella stanza della protagonista sono originali, ma non è facile veder rappresentare la propria vita. Abbiamo cercato di essere il più fedeli possibile ma il film è autonomo. Non racconta la vita vera di Michele Rech, come anche il fumetto ne è una rilettura".