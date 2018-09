Tornano a NY i Sette savi di Melotti

NEW YORK, 16 SET - Uno dei grandi del Novecento italiano, Fausto Melotti torna a New York con i suoi "Sette Savi". L'occasione e' la mostra "Citta' Deserta" da Houser & Wirth, una delle grandi gallerie di Chelsea sotto la High Line che tre anni fa aveva gia' presentato Melotti al pubblico newyorchese nella sua sede Uptown. Il direttore della Fondazione Melotti, Edoardo Gnemmi, ha collocato le sette sculture giganti su un piedistallo che evoca il "Grande Cretto" di Alberto Burri, il paesaggio concettualizzato nel 1981 in memoria della cittadina siciliana di Gibellina distrutta dal terremoto: una sorta di enigmatico spazio teatrale che pone l'opera di Melotti nel contesto degli altri giganti dell'arte italiana del Novecento come Giorgio De Chirico. La mostra include anche ceramiche e sculture in ottone.