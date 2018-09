Miss Italia: coro solidarietà a Chiara

MILANO, 16 SET - Era il 1996 quando una outsider di origine dominicana appariva timidamente in passerella a Miss Italia e andava avanti fino a diventare la prima Miss Italia di colore. Oggi, con Chiara Bordi, prima miss della storia con una gamba amputata a causa di un incidente stradale, c'è chi già parla di un possibile nuovo 'caso Denny Mendez' alla vigilia della finale del concorso, in diretta lunedì 17 settembre su La7 con la conduzione di Francesco Facchinetti e Diletta Leotta. Chiara è stata insultata violentemente sui social da una minoranza rumorosa. Ma non si arrende e, anzi, va avanti con più determinazione per dimostrare che un handicap non è la fine. Fiorello, durante la sua Edicola web, bacchetta i giornali che riportano le parole degli haters e dice: "Auguriamo a queste persone di rimanere così come sono, aride e con il cuore di pietra". Il caso diventa anche politico, con molti interventi sui social, a partire da quello del vicepremier Matteo Salvini che scrive: "Splendide parole, forza Chiara!".