Arnera, da Giuly a Un passo dal cielo

ROMA, 16 SET - Una Giulietta "non canonica che prende da Shakespeare forse solo il nome e lo scheltro della trama in una rilettura comica e brillante". Così la poco più che ventenne Beatrice Arnera, descrive la sua Giuly Copulati, protagonista con Alessandro D'Ambrosi (nei panni di Romolo Montacchi) della nuova serie comedy, in onda su Fox dal 17 settembre in prima serata, 'Romolo + Giuly. La guerra Mondiale italiana', trasposizione ampliata del corto/teaser che ha riscosso un enorme successo sul web. La giovane attrice, figlia d'arte (la madre è cantante lirica) ha debuttato sui set a 4 anni in Una donna per amico ed ha già un curriculum notevole, fra teatro, cinema (nella scorsa stagione era in tre film, Non c'è campo, Addio fottuti musi verdi e Puoi baciare lo sposo) e tv, dove tornerà anche come new entry nella quinta stagione di Un passo dal cielo su Rai1. "Giuly - spiega - è molto folkloristica, appartiene a una Roma nord snob, mi sono divertita a ritrarre le sue varie sfaccettature".