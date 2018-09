Lola+Jeremy, l'amore al tempo dei video

ROMA, 16 SET - Cultura pop, comics, citazioni e social e tutto con uno sguardo 'alla Grondy'. È il progetto di 'Lola+Jeremy' opera prima della regista francese July Hygreck in sala dal 20 settembre distribuito da Sun Film Group, che narra l'amore al tempo dei video. Il film, nato per un range di audience che va dagli adolescenti ai trentenni, ha preso vita da un finanziamento partecipativo sulla piattaforma KissKissBankBank, piattaforma di crowdfunding di arte e cultura nata nel 2010. Il film già presentato a Kino Panorama Italia di Alice Nella Città alla Festa del Cinema di Roma, ha come protagonista in ventisettenne di nome Jeremy (Syrus Shahidi), graphic designer che con il suo amico Mathias (Tom Hygreck) gestisce l'agenzia 'Cercasi alibi disperatamente' per creare finte coperture tramite fatture, ricevute e scontrini per fidanzati e mariti fedifraghi.