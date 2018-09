Box office Usa, The Predator in testa

ROMA, 16 SET - Con 24 milioni di dollari, The Predator debutta in testa al box office americano. Il film tra azione, horror e fantascienza, diretto da Shane Black, con Boyd Holbrook e Yvonne Strahovski, raggiunge un risultato al di sotto delle aspettative, anche di fronte ad un costo di 100 milioni di dollari. Secondo posto per il thriller The nun-La vocazione del male, con 18.2 milioni di dollari e 85 milioni complessivi. Buona partenza per l'altro thriller A simple favor, adattamento cinematografico del romanzo omonimo di Darcey Bell, con un totale nel primo weekend di 16 milioni di dollari.