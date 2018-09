Postorino,inerzia su dramma Mediterraneo

VENEZIA, 16 SET - Rosella Postorino ha trionfato con 'Le assaggiatrici' (Feltrinelli) al Premio Campiello 2018. E dice all'ANSA che, alla fine, 'Le assaggiatrici' "siamo tutti noi quando accettiamo che ci siano vite di serie A e di serie B. Le assaggiatrici sacrificano la loro vita perchè vale meno di quella di Hitler". L'autrice, che a dieci anni aveva come libro preferito 'Il diario di Anna Frank', non voleva "narrare l'attualità attraverso il passato, anche se - dice - in maniera molto inquietante ci sono oggi echi di quel passato. Ogni volta che delle idee astratte come possono essere il popolo, la patria, diventano più importanti del valore della singola vita umana, e purtroppo questo accade molto spesso, è come se si raccontasse la vicenda delle assaggiatrici. Quando noi rimaniamo inerti di fronte alla tragedia del Mediterraneo, quando pensiamo che non ci riguardi, stiamo commettendo quello che il filosofo Karl Jaspers chiamava colpa metafisica, cioè il fatto di sopravvivere mentre altri soccombono".