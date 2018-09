Festival filosofia: Persona tema 2019

MODENA 16 SET - E' 'Persona' il tema del prossimo anno del Festival Filosofia che si volgerà a Modena, Carpi e Sassuolo dal dal 13 al 15 settembre 2019, forte dei successi di 18 anni e presenze che ormai raggiungono le 185mila unità con forte parte di giovani e arrivi un po' ormai da tutta Italia, creando, secondo uno studio scientifico, un ritorno economico corrispondente a quattro volte il costo della manifestazione. Del resto tra le quattro e le cinquemila persone e oltre si accalcano in assoluto silenzio per ascoltare Umberto Galimberti che parla della verità dell'inconscio, Michela Marzano che discute di verità e trasparenza, e Massimo Cacciari che intitola il suo intervento con la parola greca Aletheia (non nascosto), per fare gli esempi di maggior successo, a dimostrare che esiste una richiesta forte di essere informati, di essere stimolati a pensare, a capire, che la verità, nel caso di quest'anno, non è qualcosa di assoluto, ma sempre relativo e che non nasce da passiva accettazione, ma dal porsi dubbi.