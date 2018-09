Matera 2019, un 'Bibliohub' in città

MATERA, 17 SET - Libri, opuscoli di sensibilizzazione sul bullismo e sui rischi del web, incontri con le realtà dinamiche per la promozione della lettura tra i ragazzi (come la biblioteca 'Pinocchio' legata al progetto 'Nati per leggere') o di collegamento con il territorio (come la biblioteca viaggiante del 'Bibliomotocarro' ideata dal maestro Antonio Lacava). Stamani, a Matera (Capitale europea della Cultura per il 2019) è arrivato il 'BiblioHub', lo strumento itinerante di partecipazione, inclusione e coesione sociale promosso dall'Associazione italiana biblioteche con l'apporto dell'azienda speciale Cultura socialità network operativo (Csno).