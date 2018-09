Africa di Coulibaly apre RomaEuropa

ROMA, 17 SET - Una marcia continua. Con 40 figuranti. A raccontare una storia (a noi) così poco nota. E' con la prima italiana di Kirina, ultima creazione del coreografo burkinabé Serge-Aimé Coulibaly, con le musiche della cantante maliana Rokia Traoré e libretto dell'economista Felwine Sarr, che si apre il 19/9 al Teatro Argentina il XXXIII RomaEuropa Festival. Più di due mesi di teatro, danza, musica e arti digitali, quest'anno sul tema Between Worlds. ''Un'edizione che permette di dare ascolto all'altro'', dice la presidente Monique Veautee, e, tra Peter Brook e Senor Serrano, "scoprire anche storie sconosciute''. Proprio come Kirina, spettacolo che prende il nome della leggendaria località dell'ultima battaglia da cui nacque l'impero mandigno e che ''ci ricorda - dice Coulibaly - che l'Africa non è la periferia del resto del mondo. Ne' la grande cattiva. Nella storia - aggiunge - c'è sempre un popolo in marcia da qualche parte del mondo. Oggi vale per i popoli africani. Con Kirina ho voluto ridare loro fierezza''