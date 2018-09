Pechino Express, gara 8 coppie in Africa

MILANO, 17 SET - Parte dal Marocco la 7/a edizione di "Pechino Express. Avventura in Africa" e arriverà fino all' estremo sud del continente africano, a Cape Town. Oltre 15mila Km di viaggio tra i paesaggi e villaggi di Marocco, Tanzania, Zanzibar nell'avventura africana che andrà in onda in prima serata su Rai Due dal 20 settembre. Al timone delle 10 puntate, ormai per la sesta volta, è ancora Costantino della Gherardesca che oltre ad affidare missioni e compiti ai concorrenti si calerà in prima persona nella usanze locali africane. Tante le novità, a partire da nuove dinamiche di gioco e di eliminazione, come la 'punizione' della 'simbiosi', in cui due coppie dovranno competere insieme, diventando una sola squadra, aspettandosi prima di ogni missione e ad ogni traguardo. Nel cast dei viaggiatori volti freschi e veterani della tv tra cui Maria Teresa Ruta con Patrizia Rossetti, Adriana Volpe e Marcello Cirillo ma anche 'Le Coliche', Tommaso Zorzi e Paola Caruso e Roberta Giarruso con il compagno Riccardo di Pasquale.