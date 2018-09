Petruzzelli, inaugura Simon Boccanegra

BARI, 17 SET - "Sarà una stagione straordinaria": così Antonio Decaro, sindaco di Bari e presidente della Fondazione lirico sinfonica Petruzzelli e Teatri di Bari, ha aperto oggi, nel foyer del teatro, l'incontro con i giornalisti convocato per presentare la stagione 2019, incontro cui hanno preso parte anche il presidente della Regione Puglia, Michele Emiliano e il sovrintendente del Petruzzelli Massimo Biscardi. Una stagione straordinaria dunque con nove opere liriche ('La voix humaine' e 'Cavalleria rusticana' saranno presentate la stessa sera), delle quali cinque sono nuove produzioni, due balletti, oltre venti concerti per la stagione sinfonica e poi ancora tanto con 'Conversazioni' sull'opera, rassegna lirica per i bambini e le scuole. "Si parte il 27 gennaio - ha detto Biscardi - con 'Simon Boccanegra' di Verdi, nuova produzione e nuovo allestimento scenico della Fondazione Petruzzelli, che manca da Bari dalla stagione 90-91 quando fu presentata con la direzione orchestrale di Daniel Oren e interpretata da Leo Nucci".