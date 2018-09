A 25 anni da scomparsa, film su Nureyev

ROMA, 17 SET - In occasione delle celebrazioni del 25/o anniversario della scomparsa Rudolf Nureyev (nato a Irkutsk nel 1938 e morto a Parigi nel 1993), arriva nelle sale italiane in esclusiva, solo il 29 e 30 ottobre, un film evento dedicato all'uomo che ha saputo rivoluzionare il concetto di danza, trasformandosi in un'icona della cultura pop del tempo e nel più grande ballerino di tutti i tempi In Nureyev i registi candidati al Bafta, Jacqui e David Morris, ripercorrono la vita straordinaria del ballerino: dalle umili origini alla relazione con l'amata compagna di ballo, Margot Fonteyn, la più famosa Prima Ballerina del Royal Ballet, dal suo rapporto con i Kennedy alle feste con Liza Minnelli allo Studio 54 di New York. Sino ad arrivare, naturalmente, alla rocambolesca fuga in Occidente, evento che ha scioccato il mondo intero trovando spazio ed eco sui media di tutto il mondo, in un'epoca in cui la guerra fredda tra Russia e Occidente imperversava.