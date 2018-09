LVMH, Journées Particulières in Italia

ROMA, 17 SET - LVMH svela il programma delle Journées Particulières in Italia e i 14 siti che saranno aperti al pubblico con visite guidate per la quarta edizione della iniziativa ideata nel 2011 da Antoine Arnault. Si comincia con Roma il 17 e 18 settembre visitando le maison Pucci a Firenze, e a Roma, Fendi (da Palazzo Fendi all'Eur a Largo Goldoni dove ha sede anche il Ristorante Zuma) e Bulgari (oltre alle boutique di via Condotti si visiterà la sede finora segreta dell'alta gioielleria). Si proseguirà con le visite nei siti LVMH nel mondo dal 12 al 14 ottobre. In tutto saranno 56 le maison aperte al pubblico, 77 luoghi d'eccezione, di cui 40 inediti, situati in 5 continenti. In Italia, i 14 luoghi (di cui 6 inediti) aperti al pubblico da 11 maison sono rappresentativi della diversità dei marchi LVMH in Italia, dove il Gruppo occupa 9.548 persone, distribuite in 237 negozi e 25 siti di produzione. Orari e giorni delle visite per il pubblico sono indicati nel link www.lvmh.it/lesjourneesparticulieres/.