Capsule Benetton per Selfridges a Londra

ROMA, 17 SET - A Londra sono arrivati i colori di Benetton che ha firmato una capsule di felpe e maglieria realizzata in esclusiva per Selfridges, storico department store della capitale britannica, con cui United Colors of Benetton stringe la sua prima collaborazione. Già dal 14 settembre, data d'inizio della settimana della moda londinese, United Colors of Benetton ha creato un pop up store da Selfridges in Oxford Street. La capsule ideata da Benetton è una limited edition, composta da capi in felpa e accessori ispirati allo stile caleidoscopico della Benetton anni '80 e da una collezione di maglieria "dipinta" con 109 sfumature di colore, numero che indica esattamente nel codice Pantone il "giallo Selfridges", vivace e brillante. La maglieria sarà dunque in 109 nuance: una scala di gradazioni che spazia dai pastelli - tanto cari alla Regina Elisabetta - fino ai toni più decisi e al nero. Modelli unisex, easy, con quella coolness british e quel tocco "italiano", per un look cittadino, adatto a tutti.