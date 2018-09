Spike Lee ospite da Fondazione Prada

MILANO, 17 SET - Sarà Spike Lee, il prossimo 21 settembre, a inaugurare la nuova stagione cinematografica della Fondazione Prada. Il regista terrà una conversazione con l'artista Theaster Gates, la regista Dee Rees e il critico d'arte Okwui Enwezor, e il giorno precedente dovrebbe essere alla sfilata di Prada. Gates curerà anche la maratona di film che aprirà la stagione cinematografica della Fondazione. Body and Soul (USA, 1925) di Oscar Micheaux; Carmen Jones (USA, 1954) di Otto Preminger; La parete di fango (The Defiant Ones - USA, 1958) di Stanley Kramer; Sweet Sweetback's Baadasssss Song (USA, 1971) di Melvin Van Peebles; Killer of Sheep (USA, 1977) di Charles Burnett; Fa' la cosa giusta (Do the Right Thing - USA, 1989) di Spike Lee; Daughters of the Dust (USA, 1991) di Julie Dash; I Am Not Your Negro (USA, 2016) di Raoul Peck e Moonlight (USA, 2016) di Barry Jenkins. A ottobre in programmazione BlacKkKlansman' (USA, 2018), il nuovo film di Spike Lee vincitore del Grand Prix du Jury al 71 Festival di Cannes.