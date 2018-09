Bocelli 'duetta' con Puccini a Pisa

PISA, 17 SET - La robot opera 'Dr.Streben', che unisce lirica e robotica, o 'LoLa', esecuzione sinfonica in tempo reale tra Pisa e Trieste grazie all'uso delle tecnologie che annullano ogni distanza, fino ad arrivare a una serata di beneficenza che farà incontrare Giacomo Puccini e Andrea Bocelli, 'Virtuosi e virtuali' sul palco del Teatro Verdi. Sono alcuni degli appuntamenti del Festival internazionale della robotica di Pisa, in programma dal 27 settembre al 3 ottobre che propone un cartellone, unico nel suo genere, di iniziative tecnologiche e spettacoli dove si fonderanno la robotica e le nuove tecnologie, offrendo al pubblico arte e cultura in un modo nuovo. Tra gli appuntamenti anche il restauro delle navi romane emerse a Pisa affiancato da musica 'romana' ricostruita su fonti iconografiche, il 'Trionfo della morte' accompagnato dall'esecuzione del Totentanz, l'opera dedicata ai burattini 'El retablillo di Don Cristobalo', o la restaurata chitarra di Giuseppe Mazzini che risuonerà con altri strumenti antichi.