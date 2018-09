Low, il rumore per raccontare il mondo

MILANO, 18 SET - Una scrittura impulsiva, un suono abrasivo e un immaginario oscuro, per trovare una nuova via musicale e raccontare il presente: dopo 25 anni da leggende del rock alternativo americano, i Low cambiano pelle nel disco 'Double Negative', uscito il 14 settembre. In attesa dell'arrivo a Milano per una data al Teatro Dal Verme il 5 ottobre, il chitarrista e cantante Alan Sparhawk ha parlato di come l'attualità abbia influito sull'album, il più politico da 'Drums and Guns'. "Per 'Double Negative' intendiamo che il nostro modo di reagire agli eventi negativi è altrettanto negativo: questo ci faceva riflettere. Forse bisogna essere positivi, come dice qualcuno, ma devi anche rendere onore a quella reazione spontanea, e non è detto che due negativi non facciano un positivo", spiega Sparhawk. Lungi dall'essere una cronaca, l'attualità è un diverso spunto per scavare nel profondo: "Anche quando la musica può sembrare una fuga, è sempre un riflesso di quel che stiamo vivendo".