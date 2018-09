Nuovi servizi al Maschio Angioino

NAPOLI, 18 SET - Continua il percorso di valorizzazione e rilancio del Maschio Angioino a Napoli. Il sindaco Luigi de Magistris e l'assessore alla Cultura Nino Daniele annunciano il varo di un complessivo piano di razionalizzazione e miglioramento dei servizi all'utenza. L'intera ala porticata, entro alcuni mesi, sarà liberata per realizzarvi un bookshop, un punto ristoro, un baby pit-stop, una biglietteria informatizzata. "La moltiplicazione dei servizi all'utenza - spiegano al Comune di Napoli - rimarca un percorso in continua crescita sia in numero e qualità dei servizi all'utenza che in termini di frequentazioni. In piena sinergia con le forze dell'associativismo culturale negli ultimi anni sono stati restituiti alla pubblica fruizione spazi che da anni erano ormai preclusi ampliando l'offerta di servizi aggiuntivi con ben cinque nuovi itinerari (di cui uno con il supporto di audioguide e uno in corda)".