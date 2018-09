Alla Cappella Sansevero visite per sordi

NAPOLI, 18 SET - Storie, tradizioni, leggende, arte della Cappella Sansevero fruibili da oggi, per i non udenti. Dopo l'esperienza per i non vedenti, parte oggi la possibilità per chi non sente di poter godere delle bellezze del Cristo velato, e delle altre meraviglie artistiche (e non solo) custodite nella Cappella nel centro storico di Napoli. Il progetto Sansevero in Lis, presentato oggi a cura del Museo Cappella Sansevero in collaborazione con l'Ente nazionale sordi, Ens, sezione provinciale di Napoli e Associazione Progetto museo e offre l'opportunità di visite guidate a persone sorde. In questo modo, si punta ad avvicinare i visitatori sordi alla scoperta del complesso monumentale, garantendo a ognuno di loro la migliore possibilità di accesso e fruizione del patrimonio storico-artistico conservato nel museo.