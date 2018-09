Al via 27/9 10/a edizione Robot Festival

BOLOGNA, 18 SET - Dopo un anno di interruzione e un'anteprima di sabato scorso, la decima edizione di Robot, il Festival dedicato alla musica elettronica, si svolgerà dal 27 al 29 settembre prossimi nella nuova location dell'ex Gam-Galleria d'arte moderna di Bologna, restituita alla città a nuova vita. Con il titolo 'While You Were Sleeping-Mentre stavi dormendo', Robot 10 vuole rappresentare un ponte tra passato e futuro - è stato spiegato alla presentazione della manifestazione - dall'inizio della storia della nightlife a oggi. Così l'ex Gam ospiterà concerti, workshop gratuiti e installazioni. Verranno ospitati chi la storia della musica elettronica l'ha letteralmente cambiata come il producer e dj Andrew Weatherall o Daniele Baldelli, il cui nome stesso significa "cosmic funk", e chi si appresta ad essere nuovo nome per domani, come l'olandese Young Marco forte di una sterminata collezione di vinili o i napoletani Nu Guinea che si esibiranno anche con dj Napoli Segreta.