Si gira 'Gianna' di Gaetano 40 anni dopo

CERVIA (RAVENNA), 18 SET - Sarà girato a Cervia il 25 settembre il videoclip della canzone 'Gianna' di Rino Gaetano, di cui ricorrono quest'anno i 40 anni: il video, che racconta storie di emancipazione femminile, sarà poi presentato in anteprima al festival internazionale dedicato al videoclip musicale 'Imaginaction', a Cesena dal 12 al 14 ottobre, e farà parte del progetto 'Capolavori immaginati', che produce clip di brani fondamentali della musica italiana proprio in occasione dell'appuntamento cesenate. La società di produzione Daimon Film - fa sapere l'amministrazione comunale di Cervia - cerca venti ragazze fra 18 e 30 anni entro lunedì 24 settembre: chi è interessato può scrivere una mail alla responsabile di produzione, jennyfersacotto@gmail.com. Imaginaction è realizzato in collaborazione con il comune di Cesena e la Regione Emilia-Romagna, con il patrocinio di Fimi ed Scf, Rockol, Mtv/Vh1. Tra gli artisti che hanno partecipato nelle precedenti edizioni: Sting, Carmen Consoli, Francesco Gabbani.