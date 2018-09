Al via seconda edizione Premio Wondy

ROMA, 18 SET - Al via la seconda edizione del Premio Wondy per la letteratura resiliente. Il riconoscimento è promosso dall'Associazione Wondy Sono Io, in memoria di Francesca Del Rosso, la giornalista scomparsa nel 2016 e conosciuta da molti con il nome di Wondy dopo la pubblicazione del libro 'Wondy, ovvero come si diventa supereroi per guarire dal cancro' (Rizzoli). Per l'edizione 2019 sarà il direttore de La Repubblica Mario Calabresi a presiedere la giuria, composta da: Michela Marzano, Marco Missiroli, Andrea Vitali, Alessandra Sarchi, Luca Dini, Emanuele Nenna, Selvaggia Lucarelli, Diamante D'Alessio, Gianni Turchetta, Chiara Fenoglio. La sestina finalista, selezionata dal comitato promotore, verrà annunciata il 13 dicembre 2019. La finale si terrà il 18 marzo 2019. Il premio è rivolto alle opere in italiano, pubblicate fra il primo settembre 2017 e il 31 agosto 2018 - che in qualsiasi modo affrontano il vasto tema della resilienza, raccontando come fare fronte in modo positivo agli ostacoli della vita.