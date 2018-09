Al via bando corso drammaturgia e A.I.

ROMA, 18 SET - Può un algoritmo creare un testo teatrale? O ricostruire storie di personaggi solo accennati nelle commedie di Shakespeare? È la sfida del workshop creativo di Mibac, Siae, S'illumina e Artisti Riuniti, che lanciano il bando per il corso Dalla drammaturgia tradizionale all'algoritmo. Teatro e sistemi complessi. Con 10 borse di studio da 2 mila euro, il bando (fino al 24/9) è riservato a diplomati in recitazione o regia triennali di Roma, under. Obiettivo, ''sviluppare nuovi modelli di interazione basati su tecniche di Intelligenza Artificiale applicati a pratiche drammaturgiche e regole di videogiochi e giochi di ruolo''. In partenariato con Accademia Italiana Videogiochi, Made Corporate, La Sapienza di Roma e Sony CSL, previste 120 ore di lezioni frontali e 96 di apprendimento esperienziale a partire da Amleto e Otello, con esercitazione pubblica finale. ''La scommessa - dice Piero Maccarinelli, direttore artistico Artisti Riuniti - scoprire se la macchina può creare frasi che generino drammaturgia''