Merola e Marchesa D'Aragona al GF Vip

ROMA, 18 SET - Valerio Merola e Daniela Del Secco D'Aragona, conosciuta come marchesa D'Aragona, sono gli ultimi due nomi che mancavano per completare il cast del Grande Fratello Vip 3, al via da lunedì 24 su Canale 5. A rivelarlo è Chi, il settimanale del Gruppo Mondadori in edicola da domani 19 settembre.