Al via edizione XL di Milano Moda Donna

MILANO, 18 SET - Dai 90 anni di Luisa Spagnoli ai 60 di Les Copains, passando per il mezzo secolo di Etro, festeggiato con una grande mostra al Mudec, fino ai 65 di casa Missoni, è una settimana della moda piena zeppa quella che si apre oggi a Milano, con 60 sfilate, 80 presentazioni e 44 eventi. Il più atteso è la sfilata a Linate di Emporio Armani: per la prima volta in versione coed sono stati 'imbarcati' oltre 2000 ospiti. A Milano sono attesi Spike Lee per un talk alla Fondazione Prada e Nicki Minaj che firma una capsule collection con Diesel. La novità è il debutto come stilista della top Bianca Balti, che presenterà la sua 'maternity collection'. Domenica 23 settembre, seconda edizione dei green carpet Fashion awards con star come Cate Blanchett, stilisti e imprenditori, senza dimenticare l'arcivescovo di Milano Mario Delpini. Tra le curiosità della settimana, anche una capsule collection subito acquistabile sui social in criptovaluta, presentata da Fragiacomo e firmata da Alessio Spinelli.