'Libri come' 2019 dedicata a libertà

ROMA, 19 SET - Sarà dedicata alla Libertà la decima edizione di 'Libri come', la festa del libro e della lettura all'Auditorium Parco della Musica di Roma dal 14 al 17 marzo 2019. E' stato annunciato il 18 settembre all'anteprima della manifestazione con lo scrittore egiziano Ala al-Aswani che con Marino Sinibaldi ha presentato il nuovo libro "Sono corso verso il Nilo" (Feltrinelli). Un compleanno importante quello dei dieci anni per la manifestazione prodotta da Fondazione Musica per Roma e curata da Marino Sinibaldi, Michele De Mieri e Rosa Polacco. "Libri Come è da nove anni una delle manifestazioni più importanti della stagione culturale romana e nazionale che ha collezionato oltre 325 mila presenze di pubblico. L'idea di fondo è che ci sia un libro per chiunque, che qualsiasi aspetto della nostra vita quotidiana, dalla cultura all'economia, dalle scienze alla tecnologia, passi per un libro, perché nei libri c'è il mondo" ha sottolineato l'ad della Fondazione Musica per Roma, Jose' R. Dosal.