A casa dei Kennedy, foto famiglia online

NEW YORK, 19 SET - C'è un giovane John Fitzgerald Kennedy che a torso nudo sfoggia i suoi addominali a bordo piscina, o un piccolo Teddy Kennedy in un parco giochi con le ginocchia scorticate. E ancora, Rose Fitzgerald prima che diventasse la matriarca dei Kennedy. Sono alcuni dei momenti privati dell'album di famiglia dei Kennedy ora disponibili online grazie ad un progetto di digitalizzazione della 'The John F. Kennedy Presidential Library and Museum', la biblioteca presidenziale a Boston. Oltre 1700 rari scatti che mostrano il privato di una delle famiglie più famose e potenti degli Usa. "E' divertente vedere dove li portava la macchina fotografica", ha detto Nicola Mantzaris, un archivista digitale che ha aiutato a catalogare i fragili negativi. La maggior parte delle foto sono scatti di una tipica famiglia americana durante la prima metà del XX secolo, vacanze, feste, momenti a tavola: con la digitalizzazione e l'archivio online ora saranno visibili anche senza necessariamente visitare la biblioteca a Boston.