A teatro, Pagliai, Paiato, Orlando

ROMA, 19 SET - Ugo Pagliai-Prospero per 'La tempesta' di Shakespeare diretta da Daniele Salvo a Roma e Silvio Orlando con 'La vita davanti a sé' dal romanzo di Romain Gary a Ferrazzano (CB); Vinicio Marchioni con 'L'amar' e Massimo Popolizio in 'Richard Feynman. La scienza senza cravatta', entrambi a Roma per 'Inedito D'Autore' con la supervisione di Andrea Camilleri. E ancora Francesca Inaudi diretta da Luca De Bei in 'Preziosa' di Mariateresa Venditti a Cagli (PU); 'Aplod' della Compagnia Fartagnan Teatro a Milano per Tramedautore; fino a Maria Paiato in 'Una e una notte' di Ennio Flaiano a Pordenone: sono alcuni degli appuntamenti teatrali in scena nel prossimo week end.